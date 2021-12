Rodoviários aceitam proposta do TRT e greve é cancelada

O Sindicato dos Rodoviários no Estado da Bahia aceitou o reajuste salarial de 9% proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT) e decidiu cancelar a greve programada para esta terça-feira, 18.

A decisão foi firmada em reunião no final da tarde desta segunda, 17, na sede do TRT, em Nazaré. Os patrões e representantes dos rodoviários aceitaram a proposta da desembargadora Vânia Chaves, presidente do TRT, que sugeriu reajuste salarial de 9%, retroativo a 1º de maio, além de aumento de mesmo percentual no tíquete-alimentação e garantia deste benefício no período das férias.

"A decisão foi muito bem tomada pelos sindicatos em defesa da população de Salvador", disse a desembargadora Vânia Chaves.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários no Estado da Bahia, Hélio Ferreira, comemorou a conquista, mas lembrou que a categoria tem outras reivindicações, que pleiteiam melhores condições de trabalho. "Em assembleia, os trabalhadores aprovaram a proposta do TRT. A greve está suspensa. Apesar de não ser o ideal, é uma oferta que agrada à categoria", afirmou Hélio Ferreira.

Divergência

Durante a reunião desta segunda no TRT, as duas categorias entraram em divergência quando os patrões disseram que os trabalhadores que entrarem de férias só ganhariam tíquete-alimentação no primeiro dia útil quando retornassem às atividades.

Os rodoviários presentes à reunião rebateram a afirmação e disseram que esse não foi o acordo firmado. Eles cogitaram, inclusive, a realização de uma nova assembleia. Por intervenção da desembargadora Vânia Chaves, os patrões atenderam ao pedido da categoria e passam a oferecer, também durante as férias, 26 tíquetes-alimentação ao trabalhadores, além do reajuste de 9% no benefício.

Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Rodoviários, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps) e Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro).

