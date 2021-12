Rodoviários aceitam proposta do SRTE em primeira assembleia

Quinze minutos foi o tempo necessário para os rodoviários aprovarem na manhã desta terça-feira, 19, a última proposta de reajuste feita pela Superintendência Regional do Trabalho, Emprego e Renda (SRTE). Apesar da maioria dos cerca de 200 rodoviários presentes na assembleia aceitarem a sugestão de reajuste de 10%, um grupo de trabalhadores não ficou satisfeito com a oferta.

Enquanto eles protestavam, o presidente do sindicato da categoria, Hélio Ferreira, iniciou a votação que aprovou a proposta do SRTE. Apenas três rodoviários foram contrários. Os demais dissidentes optaram por não participar do pleito e continuaram protestando.

Os manifestantes acusavam o sindicato de infiltrar seguranças para conseguir a aprovação. "Quem é rodoviário está aqui (no grupo deles), ali (votando) só tem segurança", reclamou Wesley Cerqueira.

O diretor de imprensa do sindicato, Daniel Mota, classificou os dissidentes como "um ruído". "Eles são contra por ser contra, não explicam o motivo. Esse ruído vai ser bem pior de tarde, porque agora foi só foi um aperitivo", explica o sindicalista.

Um trabalhador que se identificou apenas pelo prenome Diego disse que a categoria prefere a oferta do Ministério Público do Trabalho (MPT), que sugeriu aumento de 10,45%, ticket de R$ 16 com contrapartida de 5% e 50% de desconto do plano de saúde.

Nova assembleia



A decisão dessa manhã será avaliada mais uma vez em assembleia às 15 horas desta terça, no Ginásio dos Bancários, no Centro de Salvador.

A categoria também aguarda pelo resultado da reunião do Sindicato das Empresas dos Transportes de Passageiros (Setps), que seria realizada às 10h30, mas foi adiada para a tarde desta terça, com o objetivo de analisar a proposta do SRTE e tomar uma decisão.



O presidente do sindicato disse que caso o patronato não aprove a sugestão do SRTE, os rodoviários entram em greve a partir das 0 horas desta quarta, 20.

Veja o momento em que os rodoviários aprovaram a proposta, apesar das manifestações do grupo contrário:

Paula Pitta Rodoviários aceitam proposta do SRTE em primeira assembleia

