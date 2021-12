Rodoviários aceitam proposta do SRTE e greve é cancelada

Os rodoviários reafirmaram, em segunda assembleia da categoria, na tarde desta terça-feira, 19, a decisão de aceitar a proposta da Superintendência Regional do Trabalho, Emprego e Renda na Bahia (SRTE-BA), que prevê reajuste salarial de 10% e cancelaram a greve inicialmente marcada para esta quarta-feira, 20.

Ao Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps), que se reúne na tarde desta terça, coube acatar a decisão. "Se os trabalhadores aceitaram, não temos como não aceitar. O preço é alto, mas vai ser difícil não aceitar", disse o assessor de Relações Sindicais do Setps, Jorge Castro, diante da aprovação dos rodoviários.

Pela manhã, na primeira assembleia dos rodoviários, a proposta da SRTE também foi aceita pela maioria. A decisão, no entanto, foi contestada por alguns rodoviários, que protestaram. O mesmo aconteceu no turno da tarde, quando cerca de 100 rodoviários seguiram em passeata até a Estação da Lapa e fecharam o acesso ao local.

O diretor de imprensa do sindicato, Daniel Mota, classificou os dissidentes como "um ruído". "Eles são contra por ser contra, não explicam o motivo. Esse ruído vai ser bem pior de tarde, porque agora foi só foi um aperitivo", antecipou o sindicalista.

Um trabalhador que se identificou apenas pelo prenome Diego disse que a categoria prefere a oferta do Ministério Público do Trabalho (MPT), que sugeriu aumento de 10,45%, ticket de R$ 16 com contrapartida de 5% e 50% de desconto do plano de saúde.

Proposta da SRTE - A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) propôs reajuste salarial de 10%, ticket refeição no valor de R$15,40 com desconto máximo de 12% do seu valor, inclusão da contratação de mulheres nas áreas operacionais das empresas de transportes, observados os critérios de seleção e manutenção das cláusulas da Convenção de 2014 no que couber.

Ainda de acordo com a SRTE-BA, no que diz respeito à reivindicação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), a orientação do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, Severiano Alves, é para que os sindicatos laborais provoquem as empresas no sentido de que se cumpra a legislação, bem como abrir negociações para readmitir rodoviários demitidos injustamente.

