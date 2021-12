Rodoviários acatam proposta aceita pelo sindicato e greve é cancelada

Após assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, 15, os rodoviários de Salvador decidiram acatar a proposta aceita pelo sindicato da categoria e a greve, que estava prevista para ocorrer nesta quinta, 16, foi cancelada.

O acordo foi aceito durante reunião no Ginásio dos Bancários, nos Aflitos, onde os trabalhadores e o sindicato avaliaram a oferta feita pelos empresários na terça, 14.

A proposta acatada pelos rodoviários representará um aumento de 5,1% no salário, além de 9,5% no reajuste do tíquete-refeição. Com isso, o valor que antes era de R$18,26, passa a ser de R$ 20.

Outra questão comemorada na assembleia foi a possibilidade de apresentar atestado, caso haja necessidade de afastamento e com possibilidade de apresentar o documento no período posterior à ausência.

Apesar do acordo, os valores reivindicados anteriormente pela classe eram superiores aos que foram apresentados. No entanto, conforme Tiago Ferreira, diretor do sindicato, a nova oferta é considerada "satisfatória e melhor para todos".

Além dos aumentos no salário e no tíquete, os rodoviários obtiveram algumas cláusulas sociais também, entre elas estão o sistema de permuta, que permite trocar os dias de trabalho e a priorização na contratação de profissionais da 'escolinha' do sindicato.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

