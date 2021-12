Rodoviário passa por cima de moto numa briga de trânsito

Um desentendimento de trânsito entre um motoboy da empresa ULW e um motorista de ônibus do Consórcio Integra Plataforma (placa OZT-1870 e número de ordem 30071) quase termina em tragédia nesta quarta-feira, 22, na avenida Tancredo Neves.

A motocicleta pilotada por Maurício Nascimento dos Santos, 31 anos, foi atingida pelo ônibus e arrastada por quase cinco metros.

Conforme Maurício, ele só não foi atropelado porque tinha terminado de descer da moto. "Se eu não saísse da frente, ele ia me levar. Foi uma tentativa de homicídio", avaliou o motociclista.

O condutor do ônibus, que até esta quarta ainda não havia sido identificado, fugiu do local. A motocicleta, uma Honda Titan CG 150, ficou bastante danificada.

O começo

Muito abalado, o motoboy disse que não entendia por que o motorista agiu com tanta violência.

Segundo ele, o desentendimento teve início na avenida Antônio Carlos Magalhães, próximo ao Shopping da Bahia (antigo Shopping Iguatemi), quando o motorista do coletivo pediu passagem e não foi atendido.

"Não saí logo da frente porque estava tudo engarrafado. Aí, ele veio atrás de mim e fazendo sinal. Ele ainda me chamou para entrar no ônibus. Mas só parei no (em frente) Jornal A TARDE, para perguntar o que estava acontecendo. Ele veio para cima", lembra Maurício.

Veículo usado por motoboy foi seriamente danificado (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

