Rodoviário é esfaqueado no Itaigara e suspeito é detido

Um motorista de ônibus foi esfaqueado por um assaltante na manhã desta terça-feira, 5, no bairro do Itaigara, em Salvador. O rodoviário, que não teve o nome identificado, relatou que estava próximo ao Parque da Cidade quando Tauan Israel Lopes de Jesus, 18 anos, entrou no ônibus.

Durante a viagem, um passageiro percebeu a arma com o jovem e reagiu, com o apoio do cobrador. Neste momento, segundo a Guarda Municipal, o motorista tentou ajudar e entrou em luta corporal com o suspeito, quando foi golpeado.

Tauan conseguiu sair do coletivo, mas pessoas que estavam no local o perseguiram e tentaram linchá-lo. Mesmo assim, ele conseguiu fugir, sendo alcançado por agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Civil Municipal.

O motorista e o jovem foram encaminhados para atendimento médico e depois levados para a Delegacia do Grupo Especial de Repressão a roubos a Coletivos (Gerrc), juntamente com a faca usada no crime.

O rodoviário relatou sobre o momento de pânico entrevista à TV Bahia: "Pedi socorro a Deus e fui ouvido". O profissional contou também que avistou agentes da Guarda Municipal e conseguiu que a prisão fosse efetuada.

Ele acrescentou que essa não é a primeira vez que ocorre um assalto no veículo durante o trabalho e afirmou se sentir inseguro. Por conta disso, ele pediu mais segurança para os profissionais de transporte público.

Ao A TARDE, a Polícia Militar (PM) informou que são realizadas abordagens preventivas, por meio de rondas com viaturas (carros e motocicletas), nos pontos de ônibus e em coletivos da capital baiana.

As ações ostensivas são efetuadas pelas companhias independentes, unidades táticas e especializadas, como a Operação Gêmeos, que atua especificamente no combate a roubos em coletivos.

adblock ativo