Rodoviário é esfaqueado durante assalto em Salvador

Um rodoviário que trabalha no sistema de transporte público de Salvador foi esfaqueado durante um assalto na noite desta quinta-feira, 15, na região da Estação Pirajá. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 19 anos, suposto autor das facadas foi preso. Um adolescente também foi apreendido.

O rodoviário que atua como motorista, foi atacado após deixar a garagem da empresa onde trabalha, que fica próxima à estação, ao fim do expediente. Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de assalto e teve o celular levado pelos assaltantes.

Após serem acionados, policiais militares encontraram um adolescente, de 14 anos, detido por transeuntes, que o apontaram como participante do assalto. O adolescente que estava ferido foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro de Santo Inácio, e em seguida à Delegacia para a Delegacia adolescente Infrator (DAI), onde foi realizado o registro da ocorrência.

No mesmo dia, a PM foi prendeu um jovem, de 19 anos, suposto autor das facadas, nas imediações de um posto de combustível. No local, os policiais militares encontraram o suspeito com uma arma falsa e uma faca do tipo peixeira.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na delegacia, onde o fato foi registrado.

