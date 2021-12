Rodoviário é baleado e colegas protestam na Suburbana

Um motorista de ônibus foi baleado na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), na altura do Largo do Luso, no bairro de Plataforma, em Salvador. O caso aconteceu no começo da tarde desta terça-feira, 19.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom) a vítima foi alvejada por um homem que estava em um carro.

Por conta do ocorrido, rodoviários fecharam os dois sentidos da Suburbuna, na altura do Largo do Luso, mas por volta das 15h30 eles se concentravam apenas na faixa da direita, amenizando o engarrafamento que tinha no local devido ao bloqueio da via.

O rodoviário foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Escada, que fica no subúrbio. Em seguida foi transferido para hospital do Subúrbio.

adblock ativo