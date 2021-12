Rodoviária terá 500 horários extras em feriadão

A rodoviária de Salvador vai oferecer cerca de 500 horários extras, além dos 504 diários, durante o feriado da Semana Santa, entre a quarta-feira, 25, e o domingo, 27. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que 95 mil pessoas passarão pelo terminal.

Os destinos mais procurados são as cidades do Recôncavo e as litorâneas, como as situadas ao longo da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde), além de Itacaré, Ilhéus, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) irá realizar blitz no estado e intensificará a fiscalização dos veículos. Em parceria com a Agerba, os agentes também irão fiscalizar o transporte irregular de passageiros. Em caso de reclamações, os usuários podem procurar os postos da Agência localizados nos terminais rodoviários e a Ouvidoria, pelo número 0800-071-0080.

BA-093

A Concessionária Bahia Norte, reponsável pelas rodovias que integram o Sistema BA-093, vai realizar uma operação especial durante o feriado. Inspetores de tráfego irão intensificar a fiscalização, que começa na próxima quinta- feira, 24, e vai até a segunda-feira, 28.

