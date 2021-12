Rodoviária tem baixo movimento à véspera do feriado

O movimento de pessoas para a sair de Salvador ainda é fraco no início da tarde desta quarta-feira, 6, no terminal rodoviário de Salvador. O esperado é que o fluxo de passageiros aumente a partir no final da tarde. Para este feriado da Independência foram disponibilizados, até domingo, 10, 200 horários extras além dos 540 habituais.

As passagens podem ser compradas com antecedência no site, e os horários podem ser consultados online. Para quem vai sair de Salvador pegando um ônibus intermunicipal ou interestadual, é recomendável que o passageiro chegue ao terminal com 20 minutos de antecedência.

Para pessoas acima de 12 anos é necessário a apresentação de um documento com foto na hora do embarque, e crianças até cinco anos não pagam passagens (desde que não ocupe um assento).

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pela rodoviária.

As cidades mais procuradas durante estes períodos de feriado prolongado são Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Irecê, Barreiras, além dos municípios do recôncavo baiano.

