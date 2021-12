Rodoviária registra movimento acima do esperado pela Agerba

O embarque de passageiros no Terminal Rodoviário de Salvador, na manhã deste sábado, 29, foi acima do esperado pela agência reguladora do sistema (Agerba).

De acordo com o coordenador de fiscalização da Agerba, Abdul-Ramid, o aumento registrado hoje é resultado da greve geral realizada nesta sexta-feira, 28, em todo o país.

Segundo ele, na quinta-feira, 27, deixaram de embarcar 10 mil passageiros – a média diária do terminal – e 540 horários não foram cumpridos: “Com as paralisações, não saiu nenhum ônibus".

A auxiliar administrativo Rafaela Bispo, 18, havia comprado passagem para viajar na sexta, mas teve que trocar o bilhete para embarcar hoje. “Não teve como viajar. Tinha planos com meus familiares, mas tive que desmarcar", contou Rafaela, minutos antes de embarcar no ônibus para Alagoinhas.

A estudante Emanuela Bonfim, 23, também viajou este sábado para o mesmo destino, mas o plano era ter saído da capital baiana na sexta: “Até tentei, mas não estavam vendendo a passagem. Perdi um dia”.

Até o próximo dia 2, a Agerba estima que 45 mil passageiros deixem a capital baiana por meio do terminal rodoviário, com destino a vários municípios do estado. Para atender à demanda, foram criados 100 horários extras.

Baixa demanda

Nos terminais de São Joaquim e de Bom Despacho, o movimento durante esta manhã foi tranquilo. Segundo a Internacional Travessias Salvador, concessionária do sistema, estavam em operação os ferries Anna Nery, Juracy Magalhães Jr., Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Agenor Gordilho, com saídas a cada meia hora.

Para ou usuários que preferem optar pelo serviço de hora marcada (exclusivo aos condutores de veículos), é necessário acessar o site portalsits.internacionaltravessias.com.br . O pagamento para esta modalidade é feito, segundo a concessionária, com cartões de débito ou crédito.

adblock ativo