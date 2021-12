Rodoviária oferece 1.800 horários extras no Natal e Ano Novo

Com o período de Natal e Ano Novo, quando milhares de pessoas deixam Salvador com destino ao interior e a outros estados, a Rodoviária de Salvador oferece 1.800 horários extras, além dos 540 horários regulares operados pelas empresas de ônibus.

A oferta vai atender um público de 320 mil passageiros que devem deixar a capital baiana entre 17 de 31 de dezembro, de acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Entre os destinos mais procurados, estão as cidades de Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro, além das localidades ao longo da BA-099, Estrada do Coco e Linha Verde, no Litoral Norte, Região Metropolitana e Recôncavo Baiano.

Para transtornos, a Agerba orienta que os passageiros comprem as passagens antecipadamente e chegam à rodoviária 20 minutos antes do horário marcado.

Durante o período de festas, a Agerba vai realizar fiscalizações em regime de plantão. Para fazer reclamações, os usuários podem procurar os postos localizados nos terminais rodoviários e a Ouvidoria, através do 0800-071-0080.

