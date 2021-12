Rodoviária e ferryboat montam esquema especial para o feriadão

Quem pretende deixar a capital baiana para aproveitar o feriado da Proclamação da República – celebrado na quinta-feira, 15 - vai contar com um esquema especial de transporte desta quarta, 14, até a próxima terça, 20. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba), as atividades serão reforçadas na Estação Rodoviária de Salvador, no sistema ferryboat e nas rodovias BA-093 e BA-099.

A expectativa é que cerca de 40 mil usuários passem pela rodoviária até sábado, 17. Para atender a demanda, são disponibilizados 150 horários extras, além dos 540 regulares das empresas. De acordo com a Agerba, os destinos mais procurados pelos passageiros da rodoviária são Porto Seguro, Itacaré, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Irecê, Xique Xique, Vitória da Conquista, Barreiras e Lençóis, além da Região Metropolitana de Salvador e das cidades do Recôncavo Baiano.

Já o ferryboat vai contar com 600 vagas extras no serviço de hora marcada, para atender os cerca de 18 mil veículos que devem utilizar o sistema neste período. As embarcações vão realizar a travessia entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho de forma ininterrupta de quarta para quinta (sentido Salvador-Itaparica) e de domingo para segunda (sentido Itaparica-Salvador).

Sistema ferryboat vai funcionar sem interrupção de quarta para quinta

A saídas dos terminais ocorrem a cada hora ou 30 minutos,a depender da demanda. Estarão em operação os ferries Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Rodovias

A fiscalização será intensificada nas BAs 093 e 099, rodovias que ligam Salvador a outras cidades baianas.

Na Linha Verde, operada pela concessionária Litoral Norte, a maior movimentação de veículos está prevista para quinta, das 8h às 15h, e no retorno para a capital no domingo, das 12h às 20h. A estimativa é que 164 mil veículos trafeguem pela BA-099 entre os dias 14 e 19 de novembro

Em caso de emergência na BA-093, o condutor pode solicitar apoio por meio do telefone 0800 600 0093. Já na BA-099, o contato por ser feito pelo número 0800-071-3233. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de telefone celular.

