Rodoviária e ferry têm movimento intenso

Filas maiores do que o normal, acompanhadas de longos períodos de espera, marcaram a saída da cidade no terminal rodoviário e no Terminal Marítimo de São Joaquim, nesta quinta-feira, 13, início do feriado prolongado da Semana Santa.

De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), a estimativa é que cerca de 95 mil passageiros deixem a cidade neste recesso.

“Estamos falando de uma festa, o fluxo de passageiros, neste período é intenso e o pessoal deve considerar esse aspecto. Apesar disso, está tudo dentro da normalidade. Pela manhã, tivemos pequenos atrasos de 10 minutos, devido a um acidente que aconteceu na BR-324”, informou o coordenador da Agerba, Abdul Novais.

Para dar conta da grande demanda, empresas disponibilizaram 300 horários extras, além dos 540 diários. Dentre as cidades mais procuradas estão Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Lençóis e Juazeiro, Feira de Santana, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix e Cruz das Almas.

Na rodoviária, a estudante Laiane Borges, 19, aguardava para viajar com a família para Saubara (a 94 km de Salvador). Ela conta que, embora as filas nos guichês da rodoviária estivessem maiores do que o normal, a espera “valeu a pena”. “Não é todo mês que temos um feriado prolongado para visitar os parentes. Reclamamos da espera, mas entendemos que é porque outras pessoas também aproveitam este momento”.

Travessia

Enquanto Laiane compreendeu a demora, outros passageiros não tiveram tanta paciência. Foi o caso da manicure Janine Santana, 28, que esperava para fazer a travessia Salvador-Itaparica nesta quinta. Ela reclamou da longa espera na fila do ferryboat. “Ficamos aqui em pé, por mais de uma hora, pessoas com crianças, malas”, contestou a passageira.

Segundo informações da Internacional Marítima, a frota seguirá até o fim do feriado com seis embarcações, saindo de 30 em 30 minutos. A estimativa é que até a próxima segunda-feira 108.700 passageiros e mais de 18 mil veículos utilizem o sistema.

