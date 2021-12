Rodoviária e ferry têm esquema especial para feriado

O sistema ferry boat e a rodoviária disponibilizaram horários extras aos passageiros que vão viajar no feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nesta quinta-feira, 8. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), aproximadamente 40 mil passageiros devem seguir para o interior do estado através do Terminal Rodoviário.

Ainda segundo a Agerba, o movimento de embarque teve início na segunda, 5, e por esse motivo foram disponibilizados 80 horários extras, além dos 540 horários regulares. Entre os destinos mais procurados estão cidades do Extremo Sul como Porto Seguro, Itararé e Ilhéus. Em outras regiões crescem as vendas de passagens para Juazeiro, Barreiras, Chapada Diamantina e Recôncavo.

Já no ferry, seis embarcações vão operar de hora em hora durante o feriado, e horários extras serão disponibilizados sempre que houver demanda. Mais de 87 mil passageiros e 15 mil veículos devem realizar a travessia entre os dias 07 e 12 de dezembro. Este número é 10% maior, se comparado ao mesmo feriado do ano passado, que também durou quatro dias, informa a Agência.

Desta quarta, 7, para quinta, 8, o sistema opera de Salvador para Itaparica durante a madrugada e o mesmo acontece de Itaparica para Salvador, de domingo, 11, para segunda, 12. Passagens por hora marcada ainda estão à venda, e 200 horários extras nessa modalidade foram disponibilizadas nos dias em que o ferry opera por 24 horas.

