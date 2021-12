Rodoviária e ferry montam esquema especial para o feriado

Para o feriado do dia 2 de novembro, na sexta-feira, as empresas de ônibus intermunicipais abrirão 150 horários extras para operar no Terminal Rodoviário de Salvador. As viagens complementarão as 540 saídas regulares na missão de atender ao fluxo de passageiros que deixará a capital.

Para o sistema ferryboat, a previsão é que apenas três embarcações entrem em operação, uma vez que outras três estão em reparo. Os ferries irão operar em sistema bate-volta e funcionarão das 5h às 23h30 nos dois sentidos. Entretanto, no caso de haver necessidade, viagens extras poderão ser realizadas.

