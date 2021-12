Rodoviária de Salvador tem mais de 100 horários extras para o feriadão

Com a chegada de mais um feriadão, a expectativa é que aproximadamente 40 mil pessoas deixem Salvador pelo terminal rodoviário a partir desta quarta-feira, 11. Para atender a demanda, foram disponibilizados 100 horários extras para quem deseja sair da capital baiana durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças, comemorados no dia 12.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), são oferecidos 540 horários diários regulares. Com os extras, serão mais de 600 opções de viagem. Além de comprar as passagens presencialmente, os usuários podem fazer a compra antecipadamente pela internet.

A recomendação da agência é que o passageiro chegue ao terminal rodoviário com antecedência mínima de 20 minutos. No momento do embarque, é obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação com foto, para passageiros acima de 12 anos.

