Rodoviária de Salvador disponibiliza 600 horários extras para final do ano

O Terminal Rodoviário de Salvador está disponibilizando, até o próximo sábado, 31, 600 horários de viagens extras, além dos 540 que são oferecidos diariamente.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), mais de 160 mil pessoas devem deixar a capital baiana através da rodoviária.

O órgão ainda recomenda que os passageiros compareçam com antecedência mínima de uma hora, no momento do embarque, munidos de documentos originais afim de evitar possíveis transtornos. Quem tiver com crianças até os 12 anos, é necessário procurar o juizado de menores do local.

Trânsito

Na manhã desta sexta-feira, 23, quem passou pelas proximidades da Avenida ACM e da rodoviária, por volta das 6h40, enfrentou trânsito intenso em função da saída da cidade. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ​o trânsito já se encontra livre no local.

