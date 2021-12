Rodoviária abre 300 horários extras para Semana Santa

A procura por passagens antecipadas no Terminal Rodoviário de Salvador para passar a Semana Santa no interior do estado já começou.

Segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), cerca de 110 mil pessoas devem embarcar no período de 17 a 22 de abril. Os destinos mais procurados até o momento são: Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro.

Serão disponibilizados 300 horários extras, além dos 540 horários regulares cumpridos diariamente.

A agência alerta os passageiros para a chegada à Estação Rodoviária de Salvador com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para viagem, assim evitarão possíveis transtornos no momento do embarque.

