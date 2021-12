Rodovia de Salvador registra redução de 22% no número de acidentes

A rodovia BA-099 registrou uma redução de 22% no número de acidentes durante o último feriado. O número é referente ao período que vai da quinta (01/11) até a segunda-feira (05/11).

Em relação ao ano de 2017, o feriado desse ano teve também uma diminuição de 67% no número de atendimentos clínicos realizados e de 62% em relação à presença de animais na rodovia. Para atender os motoristas e garantir a proteção de quem utiliza a via, foi montada uma operação especial durante os cinco dias, com convocação de colaboradores extras e de papa-filas, atuando para garantir a produtividade.

