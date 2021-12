Rodovia BR-324 será interditada neste fim de semana

A rodovia BR-324, na altura do km-523, será interditada parcialmente no sábado, 8, e domingo, 9, em decorrência da montagem das vigas pré-moldadas do viaduto de interseção da avenida Nóide Cerqueira. O bloqueio será das 5h às 17h.

Na próxima segunda, 10, o tráfego será liberado nos dois sentidos, podendo haver interdição temporária em uma das faixas, de cada pista, para conclusão das obras.

A obra é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur|), e a ViaBahia, concessionária que administra a Rodovia Engenheiro Vasco Filho.

Cronograma da interdição

Sábado, 8

- Desvio de fluxo no sentido Feira de Santana para marginal e alças da avenida Nóide Cerqueira

- Retorno para BR-324 logo após a obra do viaduto

- O fluxo sentido Salvador permanece sem alterações

- Montagem das vigas sobre a pista, sentido Feira de Santana

Domingo, 9

- Desvio de fluxo no sentido Feira de Santana para marginal e alças da avenida Nóide Cerqueira

- Retorno para BR-324 logo após a obra do viaduto

- O fluxo sentido Salvador será desviado para a pista oposta, retornando após a obra do viaduto

- Montagem das vigas sobre a pista, sentido Salvador

adblock ativo