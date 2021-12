Roda gigante na Barra vai favorecer apreciação da nova orla

Uma roda gigante será colocada ao lado do Farol da Barra para que soteropolitanos e turistas conheçam do alto a nova orla do bairro. A instalação do equipamento é parte das comemorações para a inauguração da área, no próximo dia 22.

A roda gigante, conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura de Salvador, tem 20 metros de altura e capacidade para 64 pessoas por vez, em 16 cabines abertas. A estrutura será montada no dia 22 e ficará disponível durante dez dias para o público, no horário das 14h às 21h.

Para ter acesso ao brinquedo, cada usuário terá que fazer uma doação - que pode ser alimento não perecível, brinquedo ou vestuário -, no local. Conforme a assessoria, quando o passageiro atingir o ponto alto terá visão privilegiada da nova orla.

O tempo de permanência na roda gigante será de três minutos e cada cabine comportará quatro pessoas. A Prefeitura de Salvador não informou o nome da empresa que ficará responsável pela operacionalização, mas garantiu que o equipamento é novo e seguro.

A empresária Ana Lúcia Bastos, de 53 anos, moradora da Barra, diz que nunca andou no brinquedo e espera ansiosa pela oportunidade.

"Quando era mais nova, preferia andar em outros brinquedos mais emocionantes, mas nesse eu faço questão de ir. Quero ver tudo lá de cima ", conta Ana Lúcia.

Já a dona de casa Antônia Borges de Almeida, que mora na localidade Calabar, adorou a novidade, mas disse não ter coragem de dar uma volta.

"Que maravilha! Tenho certeza que vai fazer sucesso entre as crianças. Mas tenho medo de altura e não irei. Há muitos anos, meu namorado, hoje meu marido, insistiu para eu ir em uma roda gigante. Foi horrível, ficava balançando muito e eu gritava sem parar, querendo que acabasse logo", disse, sorrindo, a dona de casa.

"Xaveco"

O universitário Eldrin de Souza Gomes, 18 anos, contou que vai aproveitar o momento para convidar uma amiga - que ele deseja namorar mas que ainda não se declararou - para um programa romântico.

"Será uma excelente oportunidade para, enfim, tomar coragem e falar para ela o que eu sinto. Tomara que dê certo", aposta Eldrin.

Ainda de acordo com a assessoria, a prefeitura não terá custos com o equipamento, porque será pago pelos patrocinadores.

