Roda gigante e nova sinalização são instaladas na Barra

As novas placas indicativas de velocidade nas áreas da Barra requalificadas foram instaladas nesta quarta-feira, 20, por agentes da Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador).

Até o final da próxima semana, novas regras passam a valer no local. A intenção é promover melhor integração entre veículos e pedestres.

Entre as áreas modificadas radicalmente estão as avenidas Sete de Setembro (no trecho que vai da rua Barão de Itapuã até o Yacht Club) e Oceânica (entre o Barracenter e o Caranguejo do Farol).

Nesses espaços, a velocidade máxima permitida será de 20 km/h e o trânsito será exclusivamente para moradores e prestadores de serviços essenciais. Além disso, será vetado estacionar nas ruas.

Credencial

Para ter acesso a esses dois trechos, o morador receberá, por carta, senha e login para entrar no site da Transalvador e cadastrar os veículos que possuem. Em seguida, receberá credencial para ser colada no para-brisa do carro.

Em outras oito áreas, a velocidade permitida será um pouco maior, 30 km/h. São elas: as ruas Marquês de Caravelas, Marques de Leão, Afonso Celso, Lemos de Brito, Barão de Itapuã, Barão de Sergy e as avenidas Sete (do Hospital Espanhol ao Farol) e Princesa Isabel (no Porto).

Estacionamentos

Para tentar combater a desregulação de trânsito, a Transalvador vai disponibilizar Zona Azul e Zona Verde a moradores e visitantes.

Assim como em outros bairros, a Zona Azul poderá ser usada por todos, diariamente, das 7h às 18h. A tarifa será de R$ 3, por duas horas (durante o dia), e R$ 6, no período noturno (19h às 7h).

A Zona Verde é disponibilizada apenas a moradores que não possuem garagem nos prédios e casas. Para utilizar essa vaga, eles usarão a mesma credencial emitida para acessar áreas restritas.

Um dos trechos que terão o trânsito restrito a moradores (Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Blocos de concreto foram instalados nas divisões entre pista e passeio a fim de evitar estacionamento de veículos nas calçadas.

A princípio, as mudanças foram aprovadas por moradores e frequentadores do bairro. O corretor de seguros Antônio Luís, 52 anos, acredita que a medida é digna de um país "civilizado", onde, defende ele, "a preferência é sempre do pedestre".

O engenheiro Oscar Marback, 52, considera que as restrições de fluxo podiam ser maiores, "principalmente em época de recesso". "Os carros podem circular em outras áreas. Restringindo mais, teríamos uma área para turistas", opinou.

Preparativos

Na tarde desta quarta, operários ainda trabalhavam na finalização dos detalhes das obras de requalificação e dos ajustes do novo fluxo de trânsito, visando à inauguração da "nova Barra", nesta sexta, 22.

Materiais usados na intervenção eram recolhidos, enquanto elementos paisagísticos, como árvores, eram implantados nas avenidas.

Além disso, a montagem da roda-gigante que vai funcionar no local entre amanhã e o próximo dia 31 avançava em ritmo acelerado, com a implantação das cabines.

