Roda de conversa festeja três décadas do CDCN

Com o objetivo de promover um diálogo com temas relacionados a aspectos da cultura e educação negras, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN) realizou, na tarde desta segunda-feira, 21, a roda de conversa “Diálogos da Juventude”.

O evento foi fruto de parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e ocorreu no Centro Cultural Plataforma. A iniciativa que reuniu conselheiros, militantes do movimento negro e jovens da região também foi marcada pela celebração dos 30 anos do CDCN, que atua na promoção da igualdade racial.

Durante os diálogos, variados temas foram discutidos de forma dinâmica e participativa entre os jovens. Um dos principais assuntos foi a relação entre racismo e direito.

Os debates foram intercalados com intervenções culturais das comunidades da região do subúrbio ferroviário, como a apresentação do espetáculo “Jellicles: os Reis da Noite”, inspirado no musical ‘Cats’, da Broadway, com participação de estudantes do Colégio Estadual Josias de Almeida Filho, no bairro de Plataforma.

Para a titular da Sepromi, Fabya Reis, a ideia do evento é ressaltar a luta contra o racismo e combate à intolerância religiosa.

“Primeiramente, marca os 30 anos do CDCN, que inclusive antecede a criação da Sepromi. Pensamos em trazer toda história e memória mostrando o potencial que o conselho vem exercendo durante esses anos”, conta Fabya.

Os temas abordados trazem a importância de vários assuntos para os jovens negros, a exemplo da palestra sobre empreendedorismo, hip-hop como linguagem de resistência, capoeira e candomblé.

“A meta é promover a construção de uma grande rede de enfrentamento ao combate à intolerância religiosa e racial”, disse a titular da Sepromi.

