Roda de conversa discute afroempreendedorismo em Salvador

A roda de conversa 'Mulheres Negras e Afroempreendedorismo: Inovação e Fomento' acontece na próxima segunda-feira, 29, no auditório da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em Salvador. O evento marca as comemorações ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado nesta quinta- feira, 25. O evento é gratuito e aberto ao público.

O bate-papo vai reunir empreendedoras para compartilhar experiências e desafios enfrentados no processo de criação dos negócios.

Participam da conversa Sueli Conceição, da Botica Rhol; Ana Cláudia Telles, da Cachos de Fibra; Eliene Vale, da Casulo e Coletivo Alaafia; Daiana Lima, da Rosas do Dendê; Karine Santos, da Wakanda Warriors; e Maiara Silva, do Sarau da Onça.

