Roda de capoeira inicia evento internacional que vai até sábado

Uma roda de capoeira, no início da noite desta quarta-feira, 18, marcou a abertura de evento que reúne praticantes e estudiosos da tradicional prática até o próximo sábado, 21.

Trata-se do 6º Festival Internacional de Capoeiragem, que teve início no Forte da Capoeira, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. O evento é promovido pelo Instituto CTE Capoeiragem, em parceria com a Caderno 2 Produções. O acesso do público às atividades é gratuito.

Com o início da programação, educadores, estudantes, pesquisadores e adeptos da “arte-luta” capoeira têm a oportunidade de vivenciar e trocar experiências, por meio de vivências, cursos, oficinas, turismo para os visitantes e, claro, muitas rodas, como a que deu a largada às atividades na noite desta quarta.

A programação contém atividades gratuitas, como as oficinas de percussão, fóruns de bate-papo sobre a situação da capoeira no Brasil e no mundo e o Espaço Criança, voltado para o público entre 3 a 11 anos.

Formatura

De acordo com a programação, o 6º Festival Internacional de Capoeiragem será finalizado, no sábado, com a formatura – com troca de graduação e batizado dos alunos do Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem – CTE Capoeiragem.

