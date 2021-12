Robô que auxilia pacientes em tratamento de câncer chega a Salvador

Utilizado com êxito no eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, o robô Da Vinci chega a Salvador para operar pacientes em tratamento de câncer de próstata. O equipamento está sendo utilizado em fase de testes no Hospital Santa Izabel. Qualquer paciente que tenha câncer de próstata e indicação cirúrgica pode realizar o procedimento.

O procedimento cirúrgico ocorre através de um console com uma série de recursos que incluem visualização em 3D e ampliação da imagem do campo cirúrgico em alta definição, permitindo a fácil visualização de microestruturas e filtragem de tremores nas mãos, ideal para procedimentos de longa duração. Além de diminuir o tempo de internação, o Robô Da Vinci auxilia nos processos cirúrgicos ampliando a visão do médico, aumentando a precisão dos movimentos e representa um benefício potencial para o paciente a partir da redução de sequelas como incontinência e impotência sexual. A técnica minimamente invasiva também reduz, sobremaneira, o risco de sangramento.

