Roberto Santos inaugura espaço de leitura

O Centro de Informações Antiveneno (Ciave) do Hospital Geral Roberto Santos inaugurou na tarde desta sexta-feira, 29, o Espaço de Leitura e do Cinema do Neps (Cineps). O local faz parte do Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio (Neps).

De acordo com a psicóloga Soraya Carvalho, coordenadora do núcleo, o espaço foi criado para o encontro com a leitura. "Ele simboliza o esforço geral dos técnicos e pacientes do Neps e da equipe do Ciave em compartilhar esforços por um objetivo comum", descreveu Soraya.

A sala de leitura foi viabilizada a partir da doação de livros e possui acervo com cerca de 200 publicações. Soraya contou ainda que o projeto foi idealizado por uma das pacientes.

"Ela é estudante de biblioteconomia. A partir das doações que chegaram até agora, através de amigos, pacientes, profissionais daqui, ela catalogou com a ajuda do pessoal", ilustrou Soraya.

A psicóloga esclarece que qualquer pessoa pode fazer doações para o Cineps, basta que o interessado leve o livro ao local. "Esperamos receber mais doações, para que o acervo seja ampliado", conta a psicóloga. Os livros poderão ser consultados no local ou por empréstimo.

Com relação ao cinema, inicialmente, serão sessões bimestrais e, posteriormente, mensais. Conforme a psicóloga, os filmes a serem exibidos abordarão questões contemporâneas, "para que os pacientes possam se informar sobre o que está ocorrendo no mundo", em meio ao processo de recuperação da depressão.

Neps

O Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio é um serviço desenvolvido pelo Ciave, designado à prevenção e redução de reincidências destes eventos. "Aqui é mais que um lugar de tratamento. É um lugar de laços", explicou Soraya.

A equipe do núcleo é formada por enfermeira, psicólogas, terapeutas ocupacionais, psiquiatras. O grupo atende pacientes de todas as idades.

Os participantes do núcleo aproveitaram a oportunidade para mostrar a gratidão que sentem por fazerem parte do grupo. "Vir para cá foi meu divisor de águas. Eu não tinha uma vida e, aqui, aprendi a construir uma. Os profissionais do Neps me ajudaram a voltar à minha vivência", declarou Sirleia Fagundes.

Rosana Vasconcelos, que também é atendida pela equipe, disse que lá se sente protegida e cuidada. "Quando eu cheguei aqui, tive a impressão de que era uma clínica particular. As pessoas são, acima de tudo, humanas. Me senti acolhida", contou Rosana.

