Rivalidade entre traficantes motivou ataque no Garcia

O ataque que deixou uma pessoa morta e outras oito feridas, na madrugada desta segunda-feira, 3, no Garcia, está relacionado às ameaças de uma facção rival divulgadas pelo aplicativo WhatsApp, há pouco mais de um mês. Além disso, moradores afirmam que o ataque foi feito por traficantes da localidade do Forno, no Engenho Velho da Federação.

“Pode esperar que, a qualquer momento, a gente vai ‘piar aí de rajadão’. Vocês vão se f... [A gente] vai riscar todos vocês no fuzil”, diz uma voz masculina, em uma das mensagem. “O bagulho é chegar aí, no Garcia, rapidinho, parceiro. Vocês estão perto aí mesmo, Galax. O bagulho é chegar aí, no Garcia, e meter bala nesses...”, diz a mesma voz em outra mensagem.

Segundo moradores, o último trecho é uma sugestão para traficantes da localidade do Forno. “Depois dessas mensagens, os [traficantes] daqui também divulgaram uma mensagem de áudio com ameaças, mas não chegaram a fazer nada”, disse um morador.

A investigação do Departamento de Homicídios (DHPP) aponta para a existência de indícios de que o crime se tratou mesmo de um ataque de quadrilhas rivais.

Bando era formado por 16 homens

O ataque ocorreu por volta de 0h30 nas imediações da Praça Marquês de Olinda, no final de linha do bairro. No local, ocorria uma festa conhecida como ‘Paredão’, segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. Além disso, o crime foi praticado por cerca de 16 homens, os quais chegaram ao local em quatro veículos. Tanto a versão oficial, quanto a dada por moradores dá conta de que os bandidos já desceram dos veículos atirando. Mais de 50 pessoas participavam da festa, conforme relatos de moradores. “Ouvi para mais de 30 tiros. Isso aí é guerra entre eles”, disse um morador. Outro morador afirmou que estava em um pagode com a mulher ali próximo e ainda pensou em tomar a 'saideira', mas resolveu ir para casa. “Quando cheguei em casa, foi só o tempo de eu tirar a camisa para os tiros começarem. Foram bem 40 tiros”, contou ele.

Jovem morto era o alvo, diz polícia

Entre as vítimas, Matheus Lima Aragão, 22 anos, levou mais tiros. Ele foi baleado no tórax, na perna e no antebraço esquerdos e morreu antes de chegar ao Hospital Geral do Estado (HGE) – para onde todas as vítimas forma levadas. Para a Polícia Civil, esse é um indício de que o jovem era o alvo do ataque, conforme informações da Central de Polícias (Centel). Além disso, há uma versão de que os tiros foram direcionados para Matheus e as outras pessoas foram vítimas de bala perdida.

Um adolescente de 16 anos foi atropelado por um dos veículos usados pelos bandidos, quando tentava fugir dos tiros. A maioria das vítimas foram feridas nas pernas e pés. Foram elas: Fernando Sampaio Pimentel Júnior, 37, Alex Morais dos Santos, 35, João Cláudio Rodrigues dos Santos, 37, Lucas de Oliveira Fernandes, 23, Andressa Jeane Rodrigues Silva, 19, Dilza Amorim da Paixão, e Ivo Santos Santana, 31.

Moradores usam aplicativo para relatar ataque

Populares também usaram o WhatsApp para falar sobre o ataque. “Teve gente baleada aqui dentro do meu bar, foi baleada aqui na mesa. O bicho pegou. Mas, pelo áudio que estava rolando, todo mundo já sabia que ia acontecer isso”, afirmou um homem. “Coisa de Filme”, disse outro. Um rapaz que esteve no bairro para deixar um morador contou, pelo WhatsApp, ter tido dificuldades para sair do bairro. “Eu descendo uma ladeira que dá no Dique e o povo correndo, gente caindo na ladeira, se batendo no carro. Eu querendo descer para fugir dos tiros e não conseguia fazer o carro andar direito de tanta gente na frente. Eu nunca vi uma cena daquela. Apavorante”.

