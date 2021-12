Ritos religiosos são marcados pelo canto gregoriano

Meio-dia em ponto desta sexta-feira, 9. Os sinos tocam, e os monges seguem ao coro para entoar uma das sete orações previstas no Ofício Divino, também chamado de Liturgia das Horas. O cenário é o Mosteiro de São Bento, a primeira abadia beneditina das Américas, situada no Largo de São Bento, Centro da cidade.

Quem vai ao templo da ordem, que, além do horário das missas, fica aberto durante as orações que fazem parte do cotidiano dos monges, encanta-se pela beleza do canto gregoriano.

O som das vozes unidas em oração sobe em meio à balbúrdia do Centro. Além da estética, o canto mantém viva a regra de São Bento: ora et labora (trabalha e reza).

Ainda há a outra ponta do tripé, que é o estudo. A riqueza documental preservada no acervo do mosteiro mostra que eles seguem à risca a regra idealizada por São Bento de Núrcia.

"A vida monástica tem como meta a dedicação total a Deus e vida voltada ao trabalho e ao estudo", resume dom Gregório Paixão, membro da ordem e bispo auxiliar de Salvador, recém-nomeado para Petrópolis (RJ).

Seguindo a regra da ordem, os monges ajudaram a preservar a cultura ocidental. "Eles iam de um mosteiro a outro para copiar os livros antigos", conta o monge dom Ângelo Oliveira. Dom Gregório diz que, para os beneditinos, o estudo não se resume à aquisição de graus acadêmicos, mas se concretiza com a conservação da história.

