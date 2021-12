Riscos levam à suspensão de intervenções em ferry

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 27, que auditores fiscais do órgão interditaram as atividades referentes à intervenção no ferryboat Zumbi dos Palmares depois da morte de um operário. A divulgação ocorreu após reportagem publicada por A TARDE sobre os ferries fora de operação para manutenção e docagem.

O embargo deu-se na última sexta e só será revogado caso exigências feitas pelo órgão sejam atendidas. Segundo a SRTE, o óbito foi registrado em 29 de setembro. O acidente ocorreu no momento em que o trabalhador manuseava uma válvula de um cilindro de gás de máquina de solda, “que estava acidentalmente energizado”.

Uma das causas do acidente, ainda segundo a superintendência, foi um erro de procedimento na instalação do cilindro de gás. “Desde o acidente, as atividades estão suspensas. Na última sexta, a gente formalizou a interdição”, contou o auditor fiscal do trabalho Maurício Melo, chefe do setor de segurança e saúde da superintendência.

A embarcação está acostada no dique seco da Base Naval de Aratu (BNA) – local que permite que o ferry passe por intervenção sem a presença de água –, e os serviços são feitos por empresas de construção e reparação naval contratadas pela concessionária Internacional Travessias Salvador.

Inspeções

Segundo o auditor fiscal do trabalho, três inspeções foram feitas no local, motivadas pelo acidente. Nelas, auditores constataram riscos relacionados às instalações elétricas e à queda de altura

“A constatação destas irregularidades configurou situação de grave e iminente risco à saúde e integridade física dos trabalhadores. Em virtude disso, foi determinada a paralisação das atividades de reforma da embarcação, até a adoção das medidas corretivas por parte do empregador”, acrescentou o órgão em nota.

Para que a interdição seja suspensa, será necessário fazer adequações das instalações elétricas e medidas relativas ao risco de queda de altura. Concluída esta etapa, a concessionária precisa solicitar à superintendência uma avaliação no local para determinar a suspensão ou não do embargo

Segundo Melo, um relatório será feito ao final do processo. A concessionária e as empresas terceirizadas foram alvos de autos de infração. Elas poderão apresentar defesa. Caso sejam consideradas improcedentes, serão aplicadas multas cujos valores que variam conforme o porte de cada empresa ou se é caso de reincidência.

Respostas

Por meio de nota, a Internacional Travessias Salvador informou que, sobre a interdição e observações feitas pela SRTE-BA, as medidas fariam referência “à (empresa) terceirizada e ao local, que é de responsabilidade da Marinha do Brasil (MB).

E que emitiu nota de pesar após a morte do operário. “Expressamos solidariedade com a dor dos familiares. O funcionário vitimado trabalhava para empresa terceirizada e, mesmo assim, nos colocamos à inteira disposição e colaboramos como foi possível com a apuração do ocorrido”, ressaltou a concessionária.

O auditor fiscal Maurício Melo, no entanto, rebateu o entendimento da empresa quanto ao alvo da interdição. “A atividade era executada por uma terceirizada, mas, quando a gente interdita, diz respeito tanto à contratada quanto à contratante”, explicou ele.

O diretor-executivo da agência que fiscaliza serviços públicos de transporte (Agerba), Eduardo Pessôa, disse ao A TARDE que as providências estão sendo tomadas pela concessionária. “Foi uma fatalidade (o acidente). Nós estamos acompanhando. A Internacional está fazendo os reparos necessários. A embarcação foi interditada”, disse.

Pessôa destacou que as embarcações devem ser docadas a cada dois anos, conforme previsto em legislação sobre o tema. Nestas ocasiões, são feitos serviços no casco, motor, hélice, condutores, parte elétrica. “Sempre vão haver dois a três barcos por ano docados. Assim que o Zumbi dos Palmares sair, entrará o Dorival”, afirmou Pessôa.

Também por meio de nota, a Marinha respondeu que a Base Naval de Aratu apenas disponibiliza o dique para a docagem da embarcação. “Entre as medidas colocadas pela SRTE como condicionantes para suspender a interdição, apenas uma é afeta à MB: a instalação de um ‘sistema de proteção contra queda de altura no dique seco’, que já foi concluída pela BNA”. Ressalta, ainda, que o referido item não mantém relação com o acidente.

