Risco de contrair conjuntivite aumenta durante o verão

Considerada como a estação mais aguardada do ano, no verão é comum encontrar praias lotadas, bem como festas que reúnem grande número de pessoas.

No entanto, para aproveitar esta época, são necessários alguns cuidados com a saúde, principalmente, por conta de doenças comuns no período. Uma delas é a conjuntivite, que tem maior incidência em locais de grande aglomeração de pessoas ou pela a falta de higiene.

Contágio

Conhecida por causar incômodo e coceira nos olhos, a conjuntivite é caracterizada pela inflamação ou infecção da conjuntiva (membrana externa transparente que envolve o globo ocular e a parte interna das pálpebras). Olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, sensação de areia ou de ciscos nos olhos e secreção são outros sintomas.

Na maioria dos casos, a doença é transmitida de forma viral. De acordo com a oftalmologista do Hospital Humberto Castro Lima, Rosa Virgínia, a alta temperatura e o calor favorecem a transmissão da doença.

"Além de se propagar em locais de grande aglomeração, existem outras formas de contágio como o contato com objetos contaminados. As pessoas não lavam as mãos e fazem o contato com os olhos", diz a oftalmologista.

Ela ainda alerta que a orientação é ir ao médico para identificar se a conjuntivite é viral, bacteriana ou alérgica. "No verão, o tipo viral é o mais comum. Uma das principais orientações é ficar atento com a higiene sempre lavar as mãos, o rosto e evitar locais com aglomerações", pontua a especialista.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo