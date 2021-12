Após um dia intenso de protestos contra as reformas da previdência, trabalhista e o presidente Michel Temer, militantes que aderiram à greve geral, se concentraram, na noite desta sexta-feira, 28, no largo de Dinha, Rio Vermelho, em Salvador.

>>Confira como foi a manifestação nas cidades baianas

Segurando cartazes com a frase “fora Temer”, bandeiras de centrais sindicais e usando camisas de partidos políticos e movimentos sociais, militantes aproveitavam o momento para fazer um balanço sobre a mobilização que parou a cidade.

Candidata à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) de Salvador, Danielle Ferreira, 28, estava reunida com os amigos no bairro boêmio. “Hoje foi um momento histórico, pois comemoramos 100 anos da primeira greve geral que ocorreu em nosso país”, lembrou a estudante de saúde coletiva da Universidade Federal da Bahia, que demonstrou satisfação com a adesão popular às manifestações.

Luta

Muitos manifestantes demonstraram que não vão parar de ocupar as ruas se o atual governo de Michel Temer permanecer ameaçando direitos.

A bióloga Maria Aparecida José de Oliveira, 52, comentou que não foi na manifestação, mas seguiu as orientações de não consumir mercadorias. “Estou aqui refletindo com meus amigos sobre a situação do país. Precisamos nos unir”.

Rio Vermelho vira ponto de encontro para militantes | Foto: Divulgação/ATarde

*sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo