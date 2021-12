Rio Vermelho tem requalificação concluída

Mais um trecho da Orla de Salvador foi entregue após requalificação. Uma cerimônia na noite desta quinta-feira, 27, marcou a entrega da terceira etapa do Rio Vermelho, na altura do Quartel de Amaralina, com novas áreas de lazer e convivência.

A ação é parte do eixo Investe do programa Salvador 360, lançado há duas semanas pela prefeitura. Participaram da solenidade, além de autoridades municipais, a viúva de Mestre Bimba – um dos homenageados no espaço –, Berenice da Conceição, e as filhas Helenita e Marinalva. Também foram homenageados ex-combatentes do Exército.

“Essa terceira etapa cumpre nosso compromisso de requalificar um dos bairros mais importantes da cidade, aproveitando para prestar duas homenagens: a todos os capoeiristas da cidade, através do Mestre Bimba, e aos ex-combatentes”, afirmou o prefeito ACM Neto durante a solenidade.

Com investimento de cerca de R$ 3,7 milhões em quatro meses de execução, as obras foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), com projeto urbanístico desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

Novidades

Dentre os novos atrativos está um espaço para roda de capoeira com arquibancada e piso intertravado em 250 m² de área. Também foi implantada uma Academia de Saúde e parque infantil.

A história também está presente por meio de dois monumentos. Um deles, o do Mestre Bimba, que foi recuperado pela artista Mercedes Kruchewsky. A obra homenageia o capoeirista Manoel dos Reis Machado (1900-1974), conhecido por ajudar a descriminalizar a prática da capoeira por meio da obra “A Capoeira Regional”. O outro monumento, localizado próximo ao quartel, homenageia os ex-combatentes do Exército.

Com processo iniciado em 2015, a requalificação da orla do Rio Vermelho foi em etapas. A primeira, ocorrida em fevereiro de 2016, contou com investimento de R$ 54 milhões com área compreendida entre o Largo da Mariquita e a Praia da Paciência.

A Casa de Iemanjá e o monumento em homenagem aos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai foi requalificado.

Já a segunda etapa, entregue em dezembro de 2016, custou R$7,6 milhões e contemplou a macrodrenagem da bacia hidrográfica e a reurbanização da Rua do Meio, da Praça Brigadeiro Faria Rocha e da Rua da Fonte do Boi.

Com a reurbanização das três áreas, toda a rede de iluminação pública passou a ser subterrânea. Juntos, os três trechos compreendem 2,2 km de espaços públicos recuperados, com investimentos de R$ 65,3 milhões.

“Vamos dar ordem de serviço, nos próximos dias, para início da requalificação do Farol de Itapuã, além do trecho de Stella Maris até a Praia de Ipitanga. E vamos aguardar uma posição do governo do estado sobre o trecho deles de Amaralina-Pituba. Se eles não fizerem, a Prefeitura assumirá a responsabilidade de fazer”, acrescentou Neto.

