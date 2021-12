Rio Vermelho soma 4 casos de agressão em 7 dias

Conhecido pela agitada vida noturna, o boêmio e diversificado bairro do Rio Vermelho tem sido marcado por casos constantes de agressão aos frequentadores nos últimos 15 dias.

Nos 30 dias de junho, a 7ª Delegacia, que atende o bairro, registrou três ocorrências de lesão corporal. Entretanto, só nos primeiros nove dias de julho já foram quatro espancamentos - entre os dias 3 e 9.

Proporcionalmente, o número de agressões aumentou quase cinco vezes até agora, em relação ao mês anterior. Entretanto, o delegado em exercício da 7ª DT, Antônio Fernando, pondera que os episódios recentes se trata de situações atípicas.

"Depois da reinauguração da orla, o bairro ficou mais vulnerável e precisa de policiamento reforçado. A curiosidade é que as agressões estão acontecendo pela manhã, e não à noite. Mesmo sendo pontuais, há essa relação", observou.

A 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento na área, informou que realiza rondas com viaturas diuturnamente. Junto à Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT), a CIPM faz abordagens preventivas a pessoas e veículos.

Apreensão

A violência assusta, não só os frequentadores, como no caso das vítimas, mas também moradores e comerciantes. Mirela Vieira, 25, empresária e residente do Rio Vermelho, disse estar assustada com as circunstâncias dos acontecimentos.

"Nunca tivemos esses casos de violência gratuita, ainda mais com essa frequência. Aqui há registro de roubos, como em qualquer lugar, mas agressões como as últimas não. A sensação é que estamos entregues", descreveu.

Para a publicitária Ágatha Ferreira, 23, frequentadora da região, a sensação de vulnerabilidade existia, mas o clima amistoso e de encontro era a marca do Rio Vermelho. "Hoje, mais do que a sensação de insegurança, temos um medo profundo, que nos faz indagar sempre se voltaremos para casa vivos ou bem, no mínimo. É surreal que um lugar tão icônico para a cidade esteja à margem dos olhos e do cuidado público", reforçou.

Homofobia

Um dos casos de violência recentes é o do produtor cultural Leonardo Moura, 30. A família acha que ele foi vítima de homofobia, pois teria sido agredido após sair de boate gay. O rapaz morreu na segunda-feira, 11, no HGE, após cirurgia.

As circunstâncias em torno de caso ainda não estão esclarecidas. Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica vão revelar o que provocou a morte.

A delegada Andréa Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios, explica que imagens e testemunhos também podem ajudar a elucidar o caso, já que não havia lesões visíveis no corpo da vítima, as quais poderiam configurar as agressões e estas as causas da morte.

"A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, mas precisamos identificar a causa precisa da morte, já que nada até o momento nos indica que houve agressão", esclareceu.

*Colaborou Andrezza Moura

