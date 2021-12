Rio Vermelho ganha primeira geomanta grafitada de Salvador

O bairro do Rio Vermelho ganhou a primeira geomanta grafitada de Salvador. A obra fica na rua Pedro Conselheiro Luiz, no cruzamento da antiga Coca-Cola, que liga a Vasco da Gama, Garibaldi, Lucaia e Rio Vermelho. A inauguração será feita pela prefeitura a partir das 10h30 desta sexta-feira, 19.

A obra protege uma encosta de 1.391m² e beneficia cerca de 53 famílias que estavam em uma área de risco de deslizamento de terra. A geomanta já foi implementada em 113 áreas de risco da capital baiana, que compreende um total de 77,4 mil m².

Segundo Sosthenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), ao analisar algumas geomantas que já foram aplicadas na cidade, percebeu que elas poderiam ser coloridas, dando mais vida e arte para o cenário urbano. A ação é feita em parceria com a Fundação Gregório de Mattos.

A grafitagem foi realizada pelo artista Bruno Wiw. Segundo ele, a obra visa destacar a liberdade e a natureza, que são características do próprio bairro. O artista acredita que, além de ser algo estético no Rio Vermelho, também é uma nova oportunidade oferecida aos artistas grafiteiros de Salvador.

Segundo a prefeitura, o processo da geomanta é feito da seguinte forma: a área é avaliada para que seja verificada a possibilidade de instalação. Após ser aprovado, o local recebe o processo de limpeza para que sejam retirados lixos e restos de obras, por exemplo.

Depois, segundo município, instalam a geomanta, que é feita com um composto do PVC e geotêxtil, e revestido por argamassa de concreto e pintura antifúngico. O serviço é finalizado com a instalação de canalhas, cerca de proteção e reconstituição de drenagem.

