Rio Vermelho: 1º trecho de obras será entregue nesta sexta

Com a inauguração, nesta sexta-feira, 29, da nova orla do Rio Vermelho, a tendência é de que os transtornos aos moradores do bairro, provocados pelas obras, tenham chegado a um final feliz.

O dia será de festa no bairro considerado o mais boêmio de Salvador: o popular 'Red Ríver'. Às 17h, na praia da Paciência, o prefeito ACM Neto irá caminhar até o Largo da Mariquita. Na próxima terça, 2, será realizada a tradicional festa de Yemanjá.

A principal reclamação dos moradores era com relação ao trânsito nas principais vias. "Sabemos que isso é normal e esperamos que, com a inauguração, esses problemas sejam minimizados", afirmou o advogado Gilson Guerreiro, morador do bairro.

Inauguração de primeiro trecho das obras é comemorada pelos moradores do bairro mais boêmio de Salvador

A comerciante Maria das Dores Ferreira, de 64 anos, proprietária de um restaurante na região da Praia da Paciência, conta que está ansiosa para ver a obra concluída para que o movimento em seu estabelecimento seja normalizado. Por conta das intervenções, ela chegou a modificar o horário de funcionamento do restaurante durante a semana.

"Antes, fechava o restaurante só às segundas-feiras. Por causa da obra, me vi obrigada a fechar também às terças e aos domingos. Não vejo a hora de ver o Rio Vermelho funcionando como antes".

O limite de velocidade no trecho entre a curva da Paciência e a Rua Fonte do Boi, agora é de 40km/h. Nas demais vias do bairro, a velocidade máxima permitida será de 60km/h.

Três shows

A programação festiva terá apresentações das cantoras Márcia Castro e Amanda Santiago, além do Grupo Mametto, a partir das 18h desta sexta.

Até as 11h, a circulação e o estacionamento de automóveis serão proibidos em várias ruas do bairro. As pessoas que moram no Rio Vermelho, no circuito da festa, terão de apresentar o comprovante de residência para ter acesso.

