Rio que abastece Salvador e RMS está em "situação de alerta"

O rio Paraguaçu tem 614 quilômetros de extensão. Dele dependem 2,3 milhões de baianos em 86 municípios. É responsável também por 60% do abastecimento de água em Salvador e região metropolitana.

Mas a "caixa d'água" da capital, como a bacia do Paraguaçu é chamada, está ameaçada: uma série de degradações deixou o rio em "situação de alerta".

Quem dispara este aviso são estudiosos, pesquisadores, lavradores e moradores do Alto do Paraguaçu, área da Chapada Diamantina que reúne, em 16 municípios, as nascentes que formam o rio e muitos dos seus afluentes.

O problema é que, na região da Chapada, as chuvas têm reduzido ano a ano. Desmatamentos, incêndios florestais, assoreamento dos cursos d'água e destruição da mata ciliar têm contribuído para a redução do volume do rio.

Para evitar situações futuras como a enfrentada em São Paulo, onde o sistema Cantareira, que abastece a capital e outras 12 cidades, teve a maior redução do volume de água, eles alertam que são necessárias ações de restauração ecológica e conservação.

"É um problema muito sério. A gente precisa agir para não passar pelo que São Paulo está passando. É o rio que abastece Salvador. Não está no nível como São Paulo, mas se não quiser passar pelo perrengue paulista, a sociedade baiana tem que acordar para o rio Paraguaçu", afirma o superintendente de Estudos e Pesquisas Ambientais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Luiz Antônio Ferraro.

Faltam estudos

No entanto, não há detalhamento sobre a atual situação do rio. Não se sabe, por exemplo, qual a redução de volume que o Paraguaçu tem sofrido e nem quantas nascentes já secaram. A alegação é que faltam estudos.

"A gente não tem projeções exatas. Sabemos que aumentou a demanda e a oferta de água tem reduzido. É o acumulo progressivo de pequenos danos. Num cenário pior, a gente pode ter risco de abastecimento. Não fazendo nada, o cenário não será bom", acrescenta. Segundo o superintendente, um plano da Bacia do Paraguaçu, que ainda está sendo construído, deve apresentar esses números.

"A situação hoje é de alerta que, se não preservar no futuro, a gente pode chegar a uma situação semelhante à São Paulo. São 2,3 milhões de habitantes que dependem dessa água, o que representa 17% da população baiana", acrescenta o coordenador do projeto Semeando Águas no Paraguaçu, Rogério Mucugê.

Patrocinada pela Petrobras com aporte de R$ 2,9 milhões, a iniciativa é executada pela ONG Conservação Internacional, que atua na área ambiental em 40 países, em parceria com a Sema e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Inema).

"Nas nascentes, ocorre historicamente a degradação ambiental, desmatamento histórico para a produção agrícola, queimadas. Nos últimos dez anos, muitas delas secaram. Mas não é só revitalizar a nascente. Precisa revitalizar os afluentes também", afirma.

Um dos objetivos principais do projeto é traçar, até o final de 2015, um mapeamento que possibilite, em uma escala mais detalhada, verificar as áreas degradadas que necessitam de intervenção com maior urgência e as nascentes que compõem o rio, além de uma modelagem hídrica para verificar a situação da água em termos quantitativos.

O mapeamento é feito com imagens de satélites que conseguem mostrar as diferenciações de relevo, as declividades e, assim, identificam as nascentes. O estudo foca a região das nascentes do rio e seus afluentes no Alto do Paraguaçu, de Barra da Estiva a Morro do Chapéu.

"Não existem muitos estudos sobre o Paraguaçu. O último mapeamento foi feito em 1972. O nosso deve ficar pronto até janeiro de 2015", completa Rogério.



Reflorestamento

O biólogo e pesquisador Roy Funch, um dos primeiros diretores do Parque Nacional da Chapada Diamantina, destaca que é preciso conscientizar a população. "O reflorestamento é o caminho. É o passo fundamental. O inicial é a consciência. Mas não é só plantar. É criar o conceito. Há indicativos de que o que está acontecendo em São Paulo pode ocorrer aqui. Há nascentes secas e as chuvas estão escassas", diz.



Segundo a analista ambiental do instituto que administra o parque (ICMBio) Marcela de Marins, as nascentes que se concentram na área de 152 mil hectares do parque estão preservadas. "Todas as nascentes dentro do parque, por não ter essa pressão do uso, estão em boas condições. Todas elas deságuam no Paraguaçu".



O mesmo não acontece com as áreas que abrangem as nascentes localizadas no Alto do Paraguaçu que ficam fora do parque. Segundo o coordenador do projeto Semeando Águas, Rogério Mucugê, as dificuldades para se criar uma unidade de conservação nestes locais e retirar da mão de proprietários privados envolvem interromper produções agrícolas existentes e a geração de indenizações.



"As dificuldades envolvem a questão fundiária. Há dois tipos de unidade de conservação: as de proteção integral e as de uso sustentável. Teria que ver qual seria a mais adequada aqui na região", ressalta. Entre os objetivos do projeto está a restauração ecológica de 70 hectares nas áreas das nascentes do Paraguaçu.



Segundo ele, diversos agentes, como a Embasa, produtores rurais, indústrias e moradores tiram a água do rio principalmente para abastecimento humano e irrigação, mas a fiscalização é deficiente. No trecho que liga o distrito de Cascavel a Mucugê dá para verificar a redução do volume de água do Paraguaçu. Árvores antes submersas podem ser vistas.



"Todo mundo capta água, mas não há compensação porque, na Bahia, ainda não existe marco legal para isso. Para captar, deve haver pedido de outorga do Inema, e a fiscalização cabe ao próprio órgão. Acreditamos que a situação melhorará após finalização do Plano de Bacia do Paraguaçu, em andamento pelo Inema", afirma.

