Ricardo Chaves desabafa no Facebook após ser assaltado

O cantor Ricardo Chaves fez um desabafo em sua página no Facebook, na noite desta terça-feira, 30, após ser vítima de um assalto.

De acordo com o cantor, três homens armados realizaram a ação. "Tive de ver impotente uma arma apontada para a cabeça do meu filho, e assistir três 'cidadãos' em duas motos, levarem os nossos telefones e relógios", explicou.

Ricardo Chaves ainda comentou que seus amigos, quando souberam do ocorrido, lembraram de episódios semelhantes, que passaram a ser recorrentes na capital baiana. O cantor ainda citou uma fala do Papa Francisco, que esteve no Brasil na última semana.

"Pouco dias depois de termos sido brindados com o sorriso, as palavras e as idéias de uma pessoa tão especial como o Papa Francisco, fico com um dos vários conselhos dado por ele: 'Tenham coragem de ser felizes. Eu peço que sejam revolucionários, que vão contra a corrente'".

