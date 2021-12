Ribeira ganha sede da quarta prefeitura-bairro da capital

Foi entregue, na manhã deste sábado, 7, a sede da quarta prefeitura-bairro da capital, na Ribeira. A previsão é de que o órgão comece a operar até o final do mês de junho.

De acordo com a subprefeita da Cidade Baixa, Ângela Maria Liboa Fernandes, os serviços serão oferecidos a toda a região da Península de Itapagipe. "Serão 30 funcionários para atender a 400 moradores por dia".

Durante a inauguração, o prefeito ACM Neto confirmou a abertura do quinto órgão, no subúrbio ferroviário, para o próximo mês. "Entregaremos, até o final do ano, dez prefeituras-bairros", disse Neto.

Cobrança

O projeto, que custou cerca de R$ 500 mil, segundo o prefeito, terá a participação de líderes comunitários que discutirão, junto à prefeitura, as necessidades dos moradores de cada bairro.

"Teremos o serviço individual, que cada morador pode solicitar nos guichês, mas também vamos conversar com os líderes comunitários, debater sobre a divisão do orçamento para os bairros", explicou Neto.

As reuniões com os líderes comunitários acontecerão a cada 60 dias, de acordo com o presidente da União de Bairros de Salvador (Unibairros), Joceval Tibúrcio: "Fica mais próximo filtrar demandas dos moradores e cobrar".

Iluminação e limpeza da orla e o constante alagamento que acontece quando chove são algumas das principais demandas da população, segundo Tibúrcio.

adblock ativo