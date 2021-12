Revolta marca enterro de dona de casa vítima de bala perdida

O corpo da dona de casa Maria do Socorro Sampaio Bosque, de 52 anos, mais conhecida como Mara, foi sepultado na tarde desta terça-feira, 19, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador, sob clima de muita comoção e revolta.

Ela morreu na tarde da segunda-feira, 18, após ser atingida por balas perdidas, durante um tiroteio entre traficantes rivais, no Largo do Tanque, segundo versão oficial.

"A família está sentida. É mais uma na estatística. Para a gente, fica a dor, o vazio, a saudade e a revolta", desabafou o comerciário Osvaldino Rodrigues Bosque, 60, primo de Mara.

Conforme a bancária Ana Paula Bosque, 34, a tia foi baleada porque correu na mesma direção dos bandidos. "Eles estavam na escada ao lado do mercado [Mercadinho Fé em Deus]. No desespero, ela foi para lá", disse a mulher.

Na mesma ação, Wendel Fernando Silva da Costa, 19, e Mateus Ricardo Bispo da Conceição Souza, 18, foram atingidos. Eles seriam os alvos.

Sem se identificar, um vizinho de Mara reafirmou a versão de troca de tiros entre traficantes rivais. "Eles queriam matar Wendel, Mateus e Vitor".

Baleado segue internado

De acordo com o delegado Alex Gabriel Chehade, do Departamento de Homicídios (DHPP), o tiroteio foi entre traficantes do Tampão, no Largo do Tanque, e Sieiro, na Liberdade.

Um policial civil diz que Mateus é traficante de Sete de Abril. Ele permanece internado no Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave. O caso é apurado pelo delegado Jamal Youssef Amad.

