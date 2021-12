Revolta do Buzu é lembrada pelo MPL

Integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) e estudantes de unidades públicas de ensino ocuparam as ruas do centro da cidade na tarde desta terça-feira, 13, para lembrar os 10 anos da Revolta do Buzu. A concentração ocorreu no Campo Grande e os manifestantes caminharam até a Praça Municipal e fizeram vários atos em frente à sede da Prefeitura de Salvador.

Estão previstas novas mobilizações estudantis e uma assembleia, que já está marcada para esta quarta, 14, define onde e quando serão os protestos.

A caminhada que reuniu cerca de 500 participantes transcorreu normalmente até a Praça Municipal, onde alguns jovens atiraram ovos contra a prefeitura e respingos atingiram policiais militares. Os manifestantes gritaram palavras de ordem e ofensas ao prefeito ACM Neto, que não recebeu até o momento representantes do MPL.

Segundo Gilcimar Brito, presidente da Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (Ages), a chuva de ovos demonstrou a insatisfação dos estudantes com o prefeito, que não se mostra aberto ao dialogo.

Durante o protesto, policiais militares tentaram prender um dos integrantes do movimento. Mas foram impedidos pelo restante do grupo que cercou os PMs. Os estudantes levaram ainda um boneco representando o prefeito de Salvador, ACM Neto. Após soltarem um rojão, o boneco foi queimado no meio da praça.

Incidente

Após o ato, parte do grupo seguiu até a Estação da Lapa, onde pararam vários ônibus que tiveram o adesivo com o atual preço da passagem arrancado ou pintado de preto.

A maior parte dos motoristas manteve a calma, mas o condutor do coletivo Transol, nº ordem 5636, avançou na entrada da estação e foi cercado por jovens que quebram os vidros com pedras. A situação foi acalmada pelos próprios manifestantes.

