Revitalização do Jardim Botânico será entregue até novembro, afirma prefeitura

A prefeitura de Salvador informou nesta terça-feira, 6, que as obras do Jardim Botânico, em São Marcos, serão entregues até novembro, com o parque totalmente revitalizado. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e as obras coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

O novo Jardim Botânico, que já obtêm 60% da sobras concluídas, conta com edificações de caráter científico, voltadas ao estudo, manutenção e conservação da Mata Atlântica, conectadas e acessadas por uma trilha elevada em um percurso de 795 metros de extensão pela mata.

Estão sendo investidos, aproximadamente, R$ 8 milhões, proveniente de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), através do Programa de Requalificação Urbana de Salvador (Proquali).

Todas as intervenções do projeto objetivam a ampliação da estrutura física atual e, em especial, a proteção do herbário existente no espaço, que é administrado pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis). Com valor ambiental inestimável para o município, Jardim Botânico tem cerca de 61 mil espécies vegetais em 160 mil metros quadrados de área.

“Considero a obra bem adiantada, mas, por conta da pandemia, tivemos alguns atrasos com fornecedores e precisaremos fazer adequações pós-inauguração", explica o titular da Secis, João Resch. Ainda segundo ele, as ações de paisagismo devem ser iniciadas pela Secis nos próximos dias, quando a parte de construção civil for totalmente finalizada.

Intervenções:

O edifício principal com área total construída de 2.219,45 m², dividido em dois pavimentos, um subsolo e uma cobertura aberta a visitas, tem 62% das obras concluídas. O projeto de requalificação do Jardim Botânico de Salvador propõe outras intervenções, a exemplo da construção de um pavilhão de observação da natureza e viveiros.

O Jardim Botânico passará a contar com espaços expositivos digitais voltados à educação ambiental e um auditório para 50 pessoas, que será conectado com um foyer e uma área semi-coberta para atividades em grupo.

