Revitalização do Comércio aguarda recursos federais

Anunciadas pelo prefeito da capital, ACM Neto, em janeiro passado, as obras do Mercado Modelo e da praça Cayru, no Comércio (Cidade Baixa), devem ter a ordem de serviço assinada até o fim do ano. A previsão é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), que aguarda liberação dos recursos por parte da Caixa Econômica Federal (CEF).

Elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira, ao custo aproximado de R$ 400 mil, o projeto de restauro do mercado prevê melhoria das instalações elétricas e hidráulicas, nova formatação dos 263 boxes, sistema de ventilação e implantação de novos bares e restaurantes.

Já o projeto de revitalização da praça Cayru planeja retirar a via lateral do Mercado Modelo (sentido Contorno) para dar lugar a um calçadão com piso compartilhado, do Terminal Náutico ao Elevador Lacerda, implantação de fiação subterrânea e mobiliário urbano.

Aproveitamento

Na mesma região, na rua Portugal, a Secult também pretende implantar o Museu de História da Cidade, assim como o Arquivo Público Municipal, ao aproveitar imóveis que não estão ocupados, segundo informações do titular do órgão, Cláudio Tinoco.

De acordo com o secretário, a execução dos projetos está dentro do cronograma estabelecido pela prefeitura. "Como dependemos dos recursos federais, existe uma série de trâmites até a aprovação e liberação das verbas", explicou Tinoco.

Para a revitalização da praça Cayru – cujo projeto aguarda aprovação da CEF –, a expectativa da Secult é aplicar cerca de R$ 7,5 milhões. "É uma estimativa. Esse valor pode aumentar ou diminuir", informou o gestor. Procurada, a Caixa não se pronunciou até o fechamento desta edição.

Segundo informou, as intervenções no Mercado Modelo têm estimativa de orçamento de R$ 19,5 milhões. "Mas, nesse caso, apesar de o projeto já estar pronto, estamos na fase de captação de recursos e busca de alternativas para financiamento", argumentou Tinoco.

Em relação ao museu e ao Arquivo Público, o secretário disse que as obras devem ser financiadas com recursos do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo.

"O projeto, em fase de elaboração, deverá ser apresentado em agosto e a licitação deverá ocorrer até o início de 2018", disse.

Pelo Programa Salvador 360°, a prefeitura pretende revitalizar as praças Cayru, Marechal Deodoro ("praça das mãos") e da Inglaterra, em ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

As informações são do titular da pasta, Guilherme Bellintani, que pretende iniciar o processo licitatório este ano. "Os projetos estão sendo elaborados para ações de urbanização, requalificação de calçadas, dentre outras intervenções".

Esperança

Enquanto os recursos federais não chegam, soteropolitanos e turistas vivem a expectativa da transformação do cenário atual, que é de pedras portuguesas soltas, buracos nas calçadas, fiações expostas e interdição do subsolo do mercado.

O presidente da Associação de Comerciantes do Mercado Modelo (Ascom), Nelson Tupiniquim, disse que os permissionários anseiam por mais visitantes. O gestor espera que o subsolo do mercado, interditado há mais de cinco anos, seja reativado. O espaço serve de depósito para os comerciantes. "É um espaço que pode ser bem aproveitado", indicou.

A paulistana Marília Pinheiro, 34, pensou encontrar um local melhor. "Precisava haver mais conservação do patrimônio histórico. Esperava mais", reclamou.

Trabalhador da área, o vendedor de ervas medicinais Osvaldo Silva, 62, relatou que os buracos nas calçadas causam acidentes.

"Volta e meia, algum mais desatento acaba torcendo o pé por aqui", observou o homem, que trabalha no local há 30 anos.

adblock ativo