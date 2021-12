Revitalização da Praça Cayru custará R$ 6,2 milhões

A prefeitura municipal de Salvador vai investir R$ 6,2 milhões - verba captada junto ao Ministério do Turismo - para revitalizar a Praça Cayru. O projeto está sendo desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e prevê várias intervenções após a relocação dos ambulantes e artesãos, que aconteceu nesta segunda-feira, 21.

De acordo com o projeto, o trânsito será alterado na região. A via que parte da Avenida da França, sentido Contorno, vai ser integrada à praça e o tráfego de veículos passará pela frente do mercado, em direção à sede do 2º Distrito Naval. A intenção é integrar os espaços existentes com a esplanada em frente e à calçada que circunda o mar.



Ver mapa maior

A prefeitura informa ainda que todo o piso será mudado e a característica de esplanada vai possibilitar aos moradores e turistas uma melhor visão do mar, sem que seja necessário ficar atravessando a pista para ter esse acesso.

Durante o dia, a praça poderá receber feiras, apresentações de capoeira e outros eventos. À noite, o espaço pode ser utilizado para shows. O cais, onde aportavam os saveiros, será recuperado e integrado ao novo equipamento urbano, divulgou a prefeitura.

Ainda não há previsão de começo das obras.

adblock ativo