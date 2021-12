Revista Muito e tv agregam audiência ao Grupo A TARDE

Um jornal que traz notícias, mas que também apresenta suas próprias novidades. Em 2008, foi lançada a Muito, a única revista dominical de um jornal baiano. O produto tem "linguagem própria e aposta na particularidade de uma Bahia que não é folclórica, mas cosmopolita", afirma a editora-coordenadora da revista, Nadja Vladi.

O objetivo da Muito é contar histórias que vão além do factual e também abrir espaços para falar de moda, gastronomia e diversas faces da cultura, em uma leitura mais demora.

"Ainda assim nós não somos, necessariamente, uma revista cultural. Nosso viés é antropológico porque olhamos os mais abrangentes aspectos da cultura", reforça Nadja.

Desde o lançamento, a Muito atingiu o topo entre as magazines de maior circulação na Bahia, atrás apenas da Revista Veja. A publicação atinge, em média, 185 mil leitores a cada domingo - sendo 53% das classes A e B e 39% da C.

A TARDE TV - Outra inovação do grupo foi a criação, em 2009, da A TARDE TV, um canal de televisão via web com espaço para apresentação de notícias, promoção de debates e mesas-redondas sobre temas variados. "Chegamos a alcançar 400 mil page views (medição de audiência na internet) por dia. Já transmitimos 8 horas de carnaval ao vivo durante a festa. A TV web é um espaço que tem muito a ser explorado", diz Marcos Venâncio, editor-coordenador.

Nas eleições deste ano, A TARDE transmitiu as sabatinas dos candidatos ao executivo.

O núcleo conta com um estúdio próprio, um portal na web e busca montar agora uma grade fixa na programação. "Este é nosso desafio. Criar várias opções para informar e entreter o público de A TARDE", diz Venâncio.

