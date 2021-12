Revendedora de cosméticos é executada em Tancredo Neves

A revendedora de cosméticos Silvina Mendes dos Santos, de 25 anos, a Nanai, saiu para comprar lanches para os filhos - uma menina de 5 anos e um menino de um ano e seis meses - e, na volta para casa, foi executada com 10 tiros.

O crime ocorreu, por volta das 15h30 desta segunda-feira, 3, na rua Lua Nova, uma transversal da rua Bahia, na localidade do Buracão, no bairro de Tancredo Neves.

O morador Gival Bispo da Silva, 55, o Giba, foi baleado de raspão na coxa direita. Ele recebeu atendimento e foi liberado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Segundo informações registradas no posto da Polícia Civil da unidade, ele disse que saía de casa, quando viu um jovem negro, de estatura mediana, atirar em Silvina. Ao avista-la, o jovem teria saído de um beco e atirado na mulher.

Um aposentado de 67 anos contou que quatro jovens, com idades aparentes entre 14 e 19 anos, passaram por ele armados e desceram a rua Lua Nova instantes antes do crime.

"Eu seguia para pegar minha neta na banca e vi quando os quatro desceram a rua Lua Nova. Todos de arma na mão. Eles ainda passaram por mim na rua Bahia", contou o senhor.

Motivação

Familiares de Silvina afirmaram não fazerem ideia da motivação do crime. "Ela nasceu e se criou aqui. Não tinha problema com ninguém", afirmou o companheiro dela, o motorista Anderson Firme da Silva, 23.

Ele afirmou ainda que ela não era envolvida com práticas ilícitas. "Ela não era envolvida com nada errado, não mexia com ninguém", gritava uma irmã da vítima. Outra parente falava em sair da comunidade.

A delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), afirmou que se trata de um crime de execução por conta da quantidade de tiros.

