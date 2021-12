Réveillon sairá da Barra para outro bairro

O tradicional Réveillon da Barra deste ano está ameaçado e poderá não acontecer, devido às obras de requalificação da orla, que começam na semana que vem e têm previsão de término para maio de 2014.

A informação foi passada pelo secretário municipal da Casa Civil, Albérico Mascarenhas. Segundo o gestor, a prefeitura já estuda outro ponto da orla marítima para a realização da festa: Rio Vermelho ou Jardim de Alah.

"O Réveillon que a prefeitura vai promover provavelmente não será na Barra, as chances são muito pequenas. Mesmo que o Farol da Barra esteja pronto, uma série de obras no entorno ainda não estarão terminadas. Por questões de segurança, dificilmente a festa será lá", disse.

Mascarenhas ressaltou que a decisão deverá sair nos próximos 30 dias e dependerá do decorrer das obras. O Réveillon da Barra é realizado há mais de 15 anos.

Quanto ao Carnaval, tranquiliza o gestor, as obras não vão atrapalhar a folia. "O trecho deverá ficar pronto antes do Carnaval, não poderá estar em obras. Está previsto no contrato com a empresa responsável".

Trânsito

As obras de requalificação da orla vão gerar uma série de mudanças também no fluxo de veículos e transporte coletivo da região, a partir do próximo sábado (leia mais sobre as mudanças no tráfego na infografia abaixo).

A revitalização da orla da Barra está orçada em R$ 57 milhões e será custeada por governo federal e prefeitura. Uma das novidades é a implantação do piso compartilhado para veículos e pedestres.

Está prevista no espaço a definição de faixas compartilhadas para bicicletas, caminhadas e piso tátil, além da implantação de bancos e rampas de acesso à praia.

