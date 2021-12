Réveillon pode ter chuvisco em alguns pontos de Salvador

A virada para 2018 em Salvador pode ter chuva, contudo, um chuvisco rápido e somente em alguns pontos da cidade. De acordo com o meteorologista Flaviano Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso pode acontecer no período da noite do dia 31 ou no amanhecer de 1º de janeiro.

Os demais dias, entre 29 de dezembro e 1º de janeiro, devem ser de sol, podendo ter alguns momentos nublados. Já a temperatura deve variar entre 21º e 32º.

Afinal, é verão! Estamos na estação mais quente do ano. Por conta disso, de acordo com o meteorologista, em dias de céu muito limpo - sem nuvens - pode causar um certo desconforto, como achar que o sol está quente demais. Flaviano explica que isso ocorre devido a sensação térmica.

"Em uma temperatura de 30º a 32º (como é previsto para Salvador neste final de semana), a sensação pode chegar de 36º a 37º. Isso acontece principalmente em áreas urbanas, onde tem um baixo índice de árvores e tem o aquecimento de prédios e do asfalto, além da má circulação do vento. Tudo isso contribui para essa 'elevação da temperatura'", finaliza.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta.

