Réveillon: Espanhol reabre com festa da virada

Após três anos fora do circuito das casas de show de Salvador, o Clube Espanhol será palco da festa Pasión, na virada de 2013 para 2014. Além do Réveillon, será comemorada a nova fase do espaço após as reformas.

Para a realização do evento, foram investidos cerca de R$ 300 milhões. As bandas Babado Novo e Seu Maxixe são as atrações da festa, que também contará com a tradicional queima de fogos.

A estrutura será montada com diferentes ambientes, a fim de comportar 2.500 pessoas na pista, com serviço open bar, além de 80 mesas disponíveis para reserva, cada uma com oito lugares.

Humberto Campos Peso, presidente do Centro Espanhol, diz que a expectativa é das melhores. "O Clube Espanhol tem um histórico de grandes eventos, por isso esperamos a casa cheia. Estamos apostando em atrações com ótima aceitação do público. Esse é um investimento independente, sem parcerias", diz Peso.

Vocalista da Babado Novo, Mari Antunes se mostrou otimista durante a coletiva de imprensa que divulgou o evento, o restaurante Taberna, na tarde de segunda-feira, 11. "Essa é a primeira vez com o Babado Novo no Réveillon, e no Clube Espanhol. Será um momento de celebração" , disse a cantora.

Berguinho, vocalista da banda Seu Maxixe, também se mostrou confiante. "Estamos muito animados para fazer essa festa. Será uma noite para ficar marcada na história do Clube Espanhol", garantiu.

Ingressos

As entradas começam a ser vendidas ainda nesta semana, na Ticketmix. A pista, com serviço open bar, custará R$ 150. As cadeiras custarão R$ 250, individualmente. Cada mesa terá oito lugares.

adblock ativo